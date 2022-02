Et si Eric Zemmour n’obtenait pas les parrainages nécessaires pour la présidentielle? “Je vous assure que c'est très possible”

Eric Zemmour, Candidat à la Présidentielle de la France

Le candidat d'extrême droite à la présidentielle en France Éric Zemmour a assuré dimanche qu'il était "très possible" qu'il n'obtienne pas les 500 parrainages d'élus obligatoires pour valider sa candidature, une difficulté que rencontre également sa rivale Marine Le Pen.

"Je n'ai aucune certitude, c'est très dur, on passe des heures à téléphoner, mon ami Philippe de Villiers parle des heures avec les maires, Guillaume Peltier parle des heures avec les maires, moi-même je téléphone aux maires pour essayer de les convaincre", a insisté l'ex-polémiste dans l'émission Le Grand rendez-vous Europe 1/CNews/Les Echos. "Je vous assure que c'est très possible", a-t-il insisté lorsqu'il a été interrogé sur la possibilité de ne pas avoir les 500 signatures d'élus qu'il faut avoir déposé d'ici le 4 mars, 18H00, au Conseil constitutionnel pour pouvoir participer au scrutin des 10 et 24 avril.





"Les maires me disent: ‘oui, vous êtes formidables, on est d'accord avec vous’, mais ils ont peur" puisque leur nom est rendu public, a affirmé le candidat de Reconquête! . Qu'il n'obtienne pas les 500 parrainages alors qu'il est très bien placé dans les sondages rendrait, selon lui, l'"élection illégitime".





Le Pen et Mélenchon dans le même cas de figure

Éric Zemmour, la candidate du Rassemblement National (RN, extrême droite) Marine Le Pen, mais aussi l'insoumis Jean-Luc Mélenchon (gauche), se plaignent régulièrement d'avoir des difficultés à obtenir les 500 signatures nécessaires pour prétendre à l'Élysée, alors qu'ils sont bien mieux placés dans les sondages que d'autres candidats qui ont déjà réuni les parrainages nécessaires.





"Tout cela n'a plus aucun sens", a estimé dimanche sur la radio FranceInfo le porte-parole du RN, Laurent Jacobelli. "Dans tous les sondages, Marine Le Pen est l'adversaire principale d'Emmanuel Macron", mais "d'autres candidats moins représentatifs sont déjà qualifiés", a-t-il ajouté, citant Jean Lassalle et Nathalie Arthaud.





Le point sur les compteurs

Indiquant qu'il leur manquaient encore "80 promesses de parrainages", il a dénoncé un "système complètement verrouillé qui ne fonctionne plus", avec des "maires parfois sous influence de barons locaux". Au dernier pointage du Conseil constitutionnel jeudi dernier, six candidats, déclarés ou non, ont déjà obtenu les 500 parrainages: Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Nathalie Arthaud, Fabien Roussel et Jean Lassalle.