État de droit : Le Sénégal classé 57e sur 139 pays

Le "World Justice Project" (WJP) a publié son indice 2021 sur l’État de droit.



Classé à la 57e place sur 139 pays et juridictions à travers le monde, le Sénégal occupe la 6éme place en Afrique subsaharienne sur 33 pays et sur 35 parmi les pays à revenu moyennement faible.



Le Sénégal a alors gagné deux places, selon le rapport dévoilé par le quotidien national Le Soleil.



Au niveau régional, le pays le plus performant est le Rwanda (42e sur 139 pays), suivi de la Namibie et de la Maurice.



Les trois pays avec les scores les plus bas sont la Mauritanie, le Cameroun et la République du Congo.