États-Unis: 19 morts et plus de 60 blesses dans un incendie à New York

Un incendie d'une rare violence s'est déclaré ce dimanche à New York avec un bilan d'au moins 19 morts et plus de soixante blessés, rapporte RFI.

La source annonce que l'information a été confirmée par le maire de la ville, Éric Adams.





"Cela va être l'un des pires incendies de notre histoire. Nous savons que nous avons 19 personnes décédées ainsi que plusieurs autres dans un état critique et plus de 63 personnes blessées", a déclaré en direct sur les télévisions le nouveau maire de la ville.