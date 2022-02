États-Unis : Ce qu’on sait de l’international sénégalais de Karaté arrêté à l'aéroport de New York

L’international sénégalais de karaté cueilli à l’aéroport international John Kennedy de New York se nomme Pape François Diouf.



Pensionnaire du Dojo du Centre de sauvegarde de Grand-Yoff, Diouf a été champion d’Afrique de Karaté en 2017.



D’après les confidences faites au journal Les Échos, il n’a jamais été engagé à l’Open international de Karaté de New-York.



Toutefois, il avait un passeport et un visa valide. Mais, il avait été trahi suite aux confrontations avec la police aéroportuaire.



Il ne disposait d’aucun papier prouvant son invitation à l’Open international de Karaté.



Le comité d’organisation a confié à la police de l’immigration ne pas le connaître et ne pas lui avoir, non plus, adressé une invitation en bonne et due forme.



Il a été finalement transféré dans un centre de détention d’immigrés, dans le New Jersey, où il est détenu depuis 6 jours.