États-Unis : d’impressionnantes tornades font au moins cinq morts dans le centre du pays

Près de 120 tornades ont été signalées vendredi et samedi. Plus de 22 millions d’Américains étaient encore, dimanche, en alerte tornades, au troisième jour de la tempête qui a déjà fait de très importants dégâts.





Au lendemain du passage de tornades dans le centre des États-Unis, le bilan s’est alourdi et moins cinq décès, dont celui d’un bébé de 4 mois en Oklahoma, ont été confirmés dimanche. Vendredi et samedi, une violente tempête a engendré la formation de nombreuses tornades, qui ont balayé quatre États. 78 tornades ont été enregistrées vendredi, principalement dans l’Iowa et le Nebraska, 35 autres ont été dénombrées samedi du nord du Texas au Missouri, selon les services météorologiques américains (NWS). Au moins deux tornades ont atteint le niveau 3 - rare - sur l’échelle de Fujita, qui compte cinq niveaux.





Quatre des cinq décès ont été recensés en Oklahoma, dont le bébé, à Holdenville, une ville d’environ 6 000 habitants située à 120 km au sud-est d’Oklahoma City. La tornade s’est abattue sur la petite ville samedi soir, une personne qui a perdu sa maison dans la tempête avait été hospitalisée, et en fouillant les décombres dimanches, les équipes de secours ont trouvé le nourrisson, qui a été déclaré mort à l’hôpital. Une personne a aussi été tuée à Marietta, deux à Ada et la quatrième est décédée des suites de ses blessures dans un bar sportif de Sulphur qui a été touché par une tornade.





Au moins 30 personnes ont été blessées à Sulphur, dont 20 au Bar des sports, selon les autorités. La petite ville a été dévastée par les tornades et les dégâts matériels sont importants. L’état d’urgence a été activé dans douze comtés de l’Oklahoma, afin de mobiliser l’aide fédérale. Le président Joe Biden s’est entretenu dimanche avec le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt. Le président a offert « le plein soutien du gouvernement fédéral » après les tornades mortelles de samedi.





Une nouvelle alerte tornades dimanche après-midi

Dans l’Iowa, un homme est décédé après avoir été grièvement blessé lorsque la tornade a touché sa maison à Minden. Une tornade a ravagé le village du comté de Pottawattamie vendredi vers 18 heures, détruisant 40 à 50 maisons, soit environ la moitié du village, selon le bureau du shérif du comté de Pottawattamie. Les autorités du comté ont confirmé que trois personnes avaient été blessées dans la tornade. Le gouverneur de l’Iowa, Kim Reynolds, a visité dimanche la ville dévastée et a activé les politiques d’urgence.