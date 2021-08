États-Unis : en Californie, les feux de forêt de nouveau attisés par des vents violents

L'incendie "Dixie", le 17 août 2021 près de Milford, en Californie

Les incendies en Californie se sont aggravés, mardi, attisés par des vents violents. Le feu "Dixie", deuxième plus grand feu de forêt jamais enregistré en Californie, a été rejoint par un autre feu, "Caldor", plus petit mais devenu mardi l'une des principales menaces dans cet État de l'ouest américain.





La situation liée aux incendies en Californie s'est aggravée, mardi 17 août, alors que des vents violents ont attisé l'important feu "Dixie" et poussé les flammes d'un autre incendie vers un hameau de montagne.





De nombreuses lignes d'électricité ont été coupées par mesure de précaution.





Le feu "Dixie", qui est déjà le deuxième plus grand feu de forêt jamais enregistré en Californie, fait rage depuis la mi-juillet dans la région du Sierra Nevada, au nord-est de San Francisco.





Selon le département californien des forêts et de la protection contre les incendies (Cal Fire), il avait déjà brûlé mardi matin 244 430 hectares de forêt.





Attisé par des vent violents, le feu a brûlé presque 13 760 hectares en une seule journée, entre lundi et mardi, soit sa plus forte progression en 24 heures depuis son déclenchement.





Environ 1 200 habitations et bâtiments ont été détruits dans l'incendie et 16 000 autres sont considérés comme étant menacés, ce qui pourrait conduire à évacuer entre 12 000 et 28 000 personnes.





"Caldor", un autre feu de forêt





L'incendie "Dixie" est de loin le plus important des feux de forêt qui ravagent l'ouest des États-Unis cet été. Mais un autre feu de forêt, plus petit, est devenu mardi l'une des principales menaces en Californie.





Cet incendie, baptisé "Caldor" et situé à environ 100 kilomètres de Sacramento, s'est dirigé vers le hameau de montagne de Grizzly Flats, dans le comté d'El Dorado.





Selon Cal Fire, deux civils ont été gravement blessés lors de l'évacuation précipitée de la zone tôt mardi et un nombre indéterminé de bâtiments ont été détruits par les flammes.





Selon le journal Sacramento Bee, les pertes matérielles dans le village, qui compte 1 200 habitants, incluent une école primaire, une église et un bureau de poste.





D'après le bureau des services d'urgence du gouverneur de Californie, le nombre total de personnes déplacées par l'incendie "Caldor" s'élevait à plus de 11 000 mardi soir, et des ordres d'évacuation obligatoire ont été affichés pour plusieurs communautés, dont Pollock Pines et Somerset.





Face aux vents violents, la compagnie d'électricité et de gaz Pacific Gas and Electric Company (PG&E) a procédé à des coupures de courant délibérées dans le nord de la Californie afin de réduire les risques d'incendie.