États-Unis : Eric Adams, ex-policier, favori pour devenir le premier maire noir de New York

Le démocrate et ancien officier de police Eric Adams, 60 ans, affronte le républicain Curtis Sliwa, 67 ans, ce mardi 2 novembre pour la mairie de New York. Deux candidats au profil très différent. Le dernier débat dix jours avant l'élection avait bien planté le décor.



D’un côté, Curtis Sliwa, présentateur radio exubérant, de l’autre, Eric Adams, maire noir de l’arrondissement de Brooklyn, qui reproche à son adversaire de se comporter comme son fils quand il avait quatre ans.



Mais pour ces deux personnalités aux antipodes, un thème de campagne commun : la sécurité dans les rues de New York, où les fusillades ont bondi de plus de 70% en un an, selon la police. Eric Adams, qui a été policier dans la mégapole pendant 22 ans, a promis une police de proximité.