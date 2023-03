Etats-Unis : Flagstar Bank va racheter une partie des actifs de Signature Bank

Flagstar va acquérir des dépôts et des prêts de la new-yorkaise Signature Bank, fermée d’office dimanche dernier. Flagstar va reprendre les 40 agences de Signature et l’essentiel des 88,6 milliards de dollars de dépôts, selon le régulateur bancaire américain.



Les autorités américaines sont parvenues à un accord pour faire racheter une partie des actifs de Signature Bank par une autre institution, d’après un communiqué du régulateur bancaire, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC – « Société fédérale d’assurance des dépôts »), et cherchent une solution similaire pour Silicon Valley Bank (SVB), selon Bloomberg.



La FDIC a annoncé dimanche 19 mars que Flagstar Bank, une filiale de New York Community Bancorp, allait acquérir des dépôts et des prêts de la new-yorkaise Signature Bank, 21e banque du pays, fermée d’office dimanche. Flagstar va reprendre les 40 agences de Signature et l’essentiel des 88,6 milliards de dollars (83,01 milliards d’euros) de dépôts. Mais environ 60 milliards de dollars (56,21 milliards d’euros) de prêts et 4 milliards de dollars (3,74 milliards d’euros) déposés en ligne vont rester sous le contrôle des autorités, d’après un communiqué.



Ce week-end, la Fed, le Trésor américain et la FDIC sont intervenus pour empêcher qu’une vague de retraits massive chez SVB se propage à d’autres petites et moyennes banques. Pour rassurer le marché, ils avaient garanti que les clients pourraient retirer la totalité des dépôts de SVB et de Signature Bank. Mais les régulateurs n’ont pour l’instant pas réussi à trouver un repreneur pour SVB, et envisagent désormais de démanteler cette institution du secteur des technologies, selon un article de Bloomberg.





La FDIC cherche maintenant à vendre la banque « en deux parties au moins », selon des sources de l’agence de presse. Contacté par l’Agence France-Presse, le régulateur a refusé de commenter.