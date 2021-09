États-Unis :Joe Biden a reçu sa troisième dose de vaccin

Joe Biden est triple vacciné. Le président américain a reçu, ce lundi 27 septembre, une troisième dose de vaccin contre le Covid-19, en espérant montrer l'exemple pour les quelque 60 millions d'Américains éligibles à un rappel contre la maladie.



A cette occasion, le président américain a rejeté les critiques estimant que les États-Unis devraient plutôt distribuer davantage de vaccins aux autres pays que de lancer une campagne de rappel vaccinal. "Nous ferons notre part", a assuré Joe Biden.



Âgé de 78 ans, Joe Biden a annoncé vendredi que la campagne de rappel aux États-Unis serait libre et facilement accessible, comme pour l'administration des première et deuxième doses.



Selon les recommandations des autorités sanitaires, les rappels seront administrés aux personnes de 65 ans et plus ainsi qu'aux personnes particulièrement exposées au risque de développer une forme grave du Covid-19 ou de contracter la maladie sur leur lieu de travail, et qui ont été vaccinées il y a au moins six mois avec le vaccin Pfizer-BioNTech.