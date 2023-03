ÉTATS-UNIS: L'ANCIEN PRÉSIDENT DONALD TRUMP INCULPÉ AU PÉNAL POUR UNE AFFAIRE REMONTANT À 2016

Le républicain Donald Trump est inculpé au pénal dans une affaire d'achat du silence d'une actrice de films X remontant à 2016, rapportent plusieurs médias américains, dont le "New York Times."





Une première dans l'Histoire des États-Unis. Pour la première fois, un ancien président, Donald Trump, a été inculpé au pénal ce jeudi, indiquent plusieurs médias américains, dont CNN et le New York Times.





Cette décision a été prise par un vote d'un grand jury (panel de citoyens aux pouvoirs d'enquête qui travaille de concert avec des procureurs et vote des inculpations) qui s'est réuni plusieurs fois depuis le 20 mars.





Le républicain, locataire de la Maison Blanche entre 2017 et 2021, va devoir répondre devant la justice de l'État de New York et son procureur pour Manhattan, Alvin Bragg, d'un versement de 130.000 dollars à l'actrice et réalisatrice de films pornographiques Stormy Daniels. Donald Trump est accusé d'avoir utilisé des fonds de sa campagne présidentielle. Ce qui serait illégal, et qu'il nie fermement.





Trump nie les faits

Donald Trump dénonce une "escroquerie" et une "ingérence électorale" orchestrées par des "voyous" avant la présidentielle de 2024, à laquelle il s'est déclaré candidat. L'ancien président avait prédit il y a quelques jours son arrestation et avait appelé des manifestations dans tout le pays.