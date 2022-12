États-Unis: l'entreprise familiale de Donald Trump reconnue coupable de fraudes

La Trump Organization a été reconnue coupable, ce mardi à New York, de fraudes financières et fiscales, à l'issue d'un procès où l'ancien président Donald Trump n'était pas jugé, a annoncé le procureur de Manhattan Alvin Bragg. Le jury s'était retiré lundi pour délibérer après plus d'un mois d'audiences. Il a finalement déclaré « la Trump Corporation et la Trump Payroll Corporation coupable sur tous les chefs d'accusation », a indiqué sur son compte Twitter Alvin Bragg.