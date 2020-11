Etats-Unis : « Donald Trump est en train de monter tout ce théâtre parce qu’il veut être candidat en 2024», (WARC)

Le Directeur du Centre de recherches Ouest africain convoque l’histoire d’élection présidentielle des Etats-Unis. Ousmane Sène a renseigné qu’il est déjà arrivé qu’un président américain refuse sa défaite. « Il y a deux situations où manifestement les présidents ne voulaient pas partir mais leurs initiatives se sont terminées en eau de boudin et ce sera le cas pour Donald Trump », a-t-il déclaré dans l’émission Jury du dimanche sur Iradio/Itv de ce 22 novembre.A l’en croire, Donal Trump semble être rancunier et va empêcher le plus longtemps à Joe Biden d’avoir accès aux documents et surtout à la sécurité. Par ailleurs, l’ancien du département d’anglais à l’UCAD, note que les deux commissions mises en place auraient dû se réunir régulièrement pour que la passation de service se passe sans anicroche. « Mais Donal Trump a interdit à tous ceux qui sont de son côté de se rapprocher d’un quelconque membre du groupe de Biden. Il va faire tout pour prendre des décisions qui pèseront encore sur la capacité de Biden de fonctionner », dit-il.Avant de souligner : « Il y a des dates butoirs. Le 14 décembre, les Etats devraient avoir fini de certifier les résultats et transmettre au Sénat. A partir du 5 ou 6 janvier, il devrait faire le décompte des grands électeurs et confirmer que Biden a gagné les élections. Le 20 janvier à midi, Joe Biden va prêter serment et à partir de ce moment, que le président est out. Mais, ce qu’on a l’habitude de constater, c’est qu’un président qui est dans la posture de Donal Trump, c’est un canard boiteux. Quand vous êtes battus comme ça, normalement vous ne devriez plus prendre des décisions aussi ardues ».Poursuivant, Ousmane Sène prévient : « S’il refuse de quitter, les services secrets viendront le prendre, lui donner son baluchon et lui dire au revoir Monsieur le président. Il va éviter cette humiliation. Donald Trump est en train de monter tout ce théâtre parce qu’il veut être candidat en 2024 ». Le Directeur du WARC d’énumérer : « Un, il est plus jeune que Joe Biden. En 2024, il ne pourra avoir que l’âge de Biden au moment où on est. Deux, on ne voit pas dans l’environnement républicain quelqu’un qui a le profil de Trump. Trois, on ne voit pas dans le landerneau politique démocratique quelqu’un qui puisse tenir tête à Donal Trump parce que les scores de Trump sont surprenants ».Selon lui, le président sortant il a perdu de manière surprenante. « Partout où on pensait qu’il allait être battu à plate couture et cela n’a pas été le cas même chez les noirs, même chez les latinos et les femmes. Et pourtant chacun disait qu’il est inutile. Ces gens-là, le pourcentage de vote qu’ils lui ont donné, de mémoire d’homme, on n’a jamais donné ca à quelqu’un qui a le profil de Biden. Ce qui veut dire que Donald Trump sur le plan politique n’est pas grillé. Loin de là. Je me dis qu’il est en train de jouer le rôle de celui qui ne perd jamais pour que les républicains en 2024 le choisissent comme candidat », avance-t-il.Plus loin, le Directeur de WARC, que quand on est milliardaire et que l’on paie 750 dollars en matière d’impôts pendant plus de 10 ans, le fisc doit vous poursuivre. « Trump a beaucoup de casserole. Il peut se retrouver en prison », dit-il.S’exprimant sur le coronavirus, Ousmane Sène a indiqué qu’un vaccin avec efficacité de près de 80%. Trump a été annoncé en grande pompe. Que près de 800 milliards d’individus vaccinés à travers le monde. « J’espère que nous pourrons nous approvisionner pour éradiquer la maladie même si l’Afrique est moins impactée », croit-il.