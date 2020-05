États-Unis: Le bilan du coronavirus dépasse les 75?000 morts

Pays le plus touché par l’épidémie de nouveau coronavirus, les États-Unis déplorent plus de 75?000 décès, principalement sur la côte Est.







L’épidémie de coronavirus a causé plus de 75?000 décès aux États-Unis, selon un nouveau décompte réalisé jeudi basé sur des données officielles, soit le plus lourd bilan dans le monde de la crise sanitaire.





Depuis mi-avril, malgré les efforts pour ralentir la propagation du nouveau virus, une moyenne de 2?000 décès est recensés quotidiennement à travers le pays.





Avec plus de 21?000 décès, l’État de New York reste de loin le plus touché, suivi par ses voisins du New Jersey (8?900) et du Massachusetts (4?600). Le Michigan (4?400), la Pennsylvanie (3?600) et l’Illinois (3?200) payent également un lourd tribut à la maladie.





Plus de 1,25 million de cas de contamination ont été confirmés, et de nouvelles infections continuent d’être signalées à un rythme croissant dans de nombreux États américains dont l’Ohio, le Maryland, le Minnesota, le Tennessee, le Texas et la Virginie, montrent les calculs et une analyse des données de traçage de l’épidémie