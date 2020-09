États-Unis: le risque d'affrontements entre groupes extrémistes inquiète le FBI

La police fédérale américaine s'inquiète du risque d'affrontements violents entre des groupes extrémistes à l'approche des élections du 3 novembre, a déclaré jeudi son directeur, Christopher Wray. Le FBI surveille des groupes armés qui se sont défiés en marge de manifestations antiracistes à Portland, dans le nord-ouest des États-Unis, ou à Kenosha, près des Grands Lacs, a-t-il dit lors d'une audition au Congrès. «Nous avons désormais un combustible supplémentaire pour une éruption de violence», a déclaré Christopher Wray devant des élus de la Chambre des représentants.







«On a des groupes aux vues opposées qui ajoutent à la volatilité et au danger de la situation», a-t-il ajouté. «On l'a constaté dans plusieurs villes. C'est une force démultiplicatrice, dans le mauvais sens du terme, et cela m'inquiète.» Des milices d'extrême droite et des militants se déclarant «antifascistes» se sont greffés aux manifestants qui réclament des réformes de la police et la fin du racisme aux États-Unis. Leurs membres ont déjà plusieurs morts. Un jeune de 17 ans, qui s'était joint à des milices armées prétendant défendre Kenosha des «émeutiers», a tué deux manifestants antiracistes à la fin août.











À Portland, un «antifasciste» revendiqué a abattu un sympathisant d'un groupe local d'extrême droite, avant d'être tué par la police lors de son interpellation. Pour Christopher Wray, parmi les extrémistes violents, «les gens qui souscrivent à l'idéologie de la suprématie blanche sont certainement les plus nombreux» et ont fait davantage de victimes aux États-Unis que les jihadistes après les attentats du 11 septembre 2001.





Récemment, le FBI a également noté une hausse des attaques motivées par une hostilité au gouvernement, ou à toute forme d'autorité, à l'instar du mouvement Boogaloo, qui mise sur une seconde guerre civile. Un de ses sympathisants a ainsi tué deux policiers en Californie en mai.