Etats-Unis : le Sénat approuve une aide de 13 milliards de dollars d'assistance militaire à Israël

Le Sénat américain a voté ce mercredi en faveur d’une aide de 13 milliards de dollars d’assistance militaire à Israël, afin, notamment, que l’Etat hébreu puisse renforcer son bouclier antimissile «Dôme de fer».







Après plus de 200 jours d'affrontements, la guerre à Gaza ne donne aucun signe de répit. Ainsi, ce mercredi à Washington, le Sénat américain a approuvé une aide de 13 milliards de dollars d'assistance militaire à Israël, afin notamment de renforcer son bouclier antimissile «Dôme de fer» déployé à ses frontières.





Un soutien que l’Etat hébreu a immédiatement tenu à remercier. «Je remercie le Sénat américain pour avoir adopté, à une grande majorité au sein des deux partis, cette aide à Israël. C’est un gage clair de la force de notre alliance et envoie un message forts à tous nos ennemis», a déclaré sur X le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz.





La guerre a été déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent menée depuis Gaza contre Israël par des commandos du Hamas, qui a entraîné la mort de 1.170 personnes, essentiellement des civils, selon un bilan de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes.





Plus de 250 personnes ont été enlevées et 129 restent captives à Gaza, dont 34 sont mortes selon des responsables israéliens. En riposte à l'attaque, Israël a promis de détruire le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, et lancé une vaste opération militaire.





«RÉPONDRE AU BESOIN URGENT À GAZA»





Le plan américain comporte aussi plus de neuf milliards de dollars pour «répondre au besoin urgent d'aide humanitaire à Gaza et à d'autres populations vulnérables dans le monde», notamment au Soudan, en guerre aussi depuis plus d'un an, confirmant ainsi un vote ce week-end de la chambre des Représentants, autre branche du Congrès.





Cette aide intervient sur fond de manifestations pro-palestiniennes sur des campus américains et à l'heure de craintes de capitales étrangères, y compris de Washington, sur une éventuelle opération terrestre à Rafah, où s'entassent environ 1,5 million de Palestiniens.