États-Unis : Les assassins du joggeur noir reconnus coupables

Ce mercredi à Brunswick, dans l'État de Géorgie, s'est tenu le procès du meurtre d'Ahmaud Arbery, poursuivi puis abattu par 3 hommes blancs en février 2020. Travis McMichael (35 ans), auteur du coup de feu mortel, Grégory McMichael (65), son père et leur voisin William Bryan (52 ans), qui filmait la scène, ont été reconnus, à l'unanimité par les douze jurés, coupables de meurtre à des degrés divers et encourent la prison à perpétuité.



Présent dans la salle, le père de la victime, Marcus Arbery, a lancé un cri de joie en entendant le verdict. Sentiment partagé à l'extérieur du tribunal par des manifestants, qui ont scandé le nom de Ahmaud Arbery.



L'affaire s'est produite en février 2020. Alors qu'il faisait son jogging, Ahmaud Arbery a été pourchassé en voiture par un père blanc, son fils et leur voisin. Après l'avoir intercepté, le plus jeune, muni d'une arme à feu, a abattu l'Afro-américain sous le regard attentif de son père. Pendant ce temps, la troisième personne se chargeait d'immortaliser le moment en tournant une vidéo.



À la barre, les assassins ont affirmé avoir pris le joggeur pour un cambrioleur exerçant dans le coin. Et pour justifier leur forfait, une loi géorgienne donnant la possibilité aux citoyens de procéder à des arrestations, a été invoquée.

Video of #AhmaudArbery being lynched by white supremacists in GA. The killers were never charged and all the city and law enforcement officials in that town are complicit in this lynching.



They are NOT going to produce justice.



It’s up to Black people to produce justice pic.twitter.com/Ww0As8TLa9