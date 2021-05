États-Unis: Les premiers mots d’Ousmane Tounkara

L’activiste Ousmane Tounkara est retourné auprès des siens. Ce, depuis son arrestation survenue le 15 mars dernier pour actes de terrorisme aux États-Unis, suite à une plainte de l’État du Sénégal. Ainsi, il a fait un live pour remercier ses soutiens.







«Nous ne reculerons pas dans notre combat pour libérer le Sénégal.





Je suis chez moi et je me porte bien. Je ne fais l’objet d’aucune poursuite aux Etats-Unis (USA). Toutefois, je vais prendre du recul pour me consacrer à ma famille », a affirmé Ousmane Tounkara.









L’activiste a humé l’air de la liberté, ce lundi 24 mai. Le juge a refusé de se prononcer son expulsion.





Pour rappel, le juge américain de l’Immigration and customs enforcement (ICE) par ailleurs chargé de l’immigration et des douanes, n’étant pas satisfait suite à la décision rendue par l’autorité compétente, avait interjeté appel. Ce qui avait maintenu le Sénégalais dans les liens de la détention. A noter qu’Ousmane Tounkara avait gagné son procès.