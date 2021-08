États-Unis: New York rend la vaccination obligatoire pour les restaurants et salles de spectacle

Sur le comptoir du « Porcelain », un restaurant du Queens, l’avertissement trône déjà depuis une semaine : « vaccination obligatoire » pour dîner en intérieur. Max, le propriétaire a pris les devants. « A vrai dire, je crois que ça aurait dû être fait plus tôt. Le variant Delta, c’est très sérieux. Et je pense que ça fait partie de notre travail. Dans ce café-restaurant, nous avons cette responsabilité d’assurer la sécurité des clients ».Pour s’installer, il faut donc montrer patte blanche, un Q/R code ou une carte de vaccination. Les règles ne sont pas encore bien établies, mais Liz, une cliente s’y plie volontiers. « Je connais des gens qui s’en inquiètent qui pensent que c’est une atteinte à leurs droits, mais si en défendant vos droits, vous mettez la vie des autres en danger, je crois que ça n’a plus rien à voir avec une affaire de droits. J’aimerais juste que ces variants arrêtent de circuler, et c’est un pas dans cette direction ».Son amie, Meghan s’attend à des protestations. « Les gens sont énervés parce qu’ils ne croient pas aux vaccins, je ne sais pas moi, trouvez-vous un autre passe-temps ! On ne veut pas des gens non-vaccinés qui propagent le virus ».« Les choses sont ce qu’elles sont », ajoute le patron. Les établissements récalcitrants auront un mois pour s’habituer à ce passe vaccinal avant que les autorités ne commencent à distribuer les amendes.