États-Unis : plusieurs régions du pays dévastées par des tornades meurtrières

Au moins 70 personnes ont été tuées dans le Kentucky, lors du passage d'une tornade qui a balayé la ville de Mayfield, a déclaré, ce samedi 11 décembre, le gouverneur de cet État du Midwest, Andy Beshear. Mais les intempéries ont frappé durement plusieurs autres États du sud du pays.



« Nous étions assez sûrs du fait que nous allions perdre plus de 50 Kentuckiens. Je suis à présent certain que ce nombre est supérieur à 70, et il pourrait bien dépasser la centaine d'ici la fin de la journée », a déclaré le gouverneur de l'État Andy Beshear lors d'une conférence de presse.



Plusieurs comtés ont été dévastés, a-t-il ajouté. L'effondrement du toit d'une usine de fabrication de bougies « a fait d'innombrables victimes » dans la ville de Mayfield, a-t-il expliqué. « Avant minuit, j'ai déclaré l'état d'urgence », a-t-il précisé. Des photos et des vidéos de Mayfield, partagées sur les réseaux sociaux, montrent des bâtiments éventrés, du métal tordu, des arbres et des briques éparpillés dans les rues.





Mayfield, une ville de 10 000 habitants, semble avoir été à l'épicentre de la catastrophe. « La ville a subi les coups les plus durs. La dévastation y est massive », a souligné Michael Dossett, un responsable local des secours, interrogé sur CNN. Il y a évoqué un « ground zero », une expression employée pour décrire les ruines du World Trade Center après les attentats du 11 septembre 2001 à New York.





Dégats dans plusieurs États



Au total, 30 tornades ont été enregistrées dans la nuit dans 6 États du Midwest jusque dans le sud des États-Unis : outre le Kentucky, l’Illinois, l’Arkansas, le Missouri et le Tennessee, rapporte notre correspondante à New York, Loubna Anaki.



Plusieurs de ces États ont décrété l’état d’urgence. Le Kentucky a demandé que la Maison Blanche déclare aussi l’état d’urgence, ce qui permettra de recevoir l’aide du gouvernement fédéral. La garde nationale devrait notamment être envoyée en renfort ainsi que les équipes de la FEMA, l’Agence fédérale de gestion des urgences. La Maison Blanche dit suivre la situation de près, car les alertes de tempêtes sont toujours en vigueur sur une majeure partie de l’est des États-Unis.





Ce samedi, Joe Biden a qualifié ces tornades meurtrières de « tragédie inimaginable ». Le président américain a précisé sur Twitter qu'il avait été tenu au courant des derniers développements sur le terrain. « Nous travaillons avec les gouverneurs (des États) pour nous assurer que nous avons ce qui est nécessaire pour la recherche des survivants », a-t-il ajouté.





Toit arraché