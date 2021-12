États-Unis : positif au Covid-19, Trump l'a-t-il caché avant un débat avec Biden ?

L'ex-président était positif au coronavirus quelques jours avant son premier débat de la campagne présidentielle 2020 face à Joe Biden. C’est son ancien chef de cabinet qui l’affirme dans un livre à paraître. Ce que conteste le magnat de l'immobilier.



« Je ne pense pas à l’ancien président. » Voilà ce que répond Joe Biden quand on lui demande s’il pense que Donald Trump l’a mis en danger en participant à ce débat malgré un test positif. C’est Mark Meadows, quatrième et dernier chef de cabinet du 45e président qui l’écrit dans un livre dont le quotidien britannique The Guardian s’est procuré une copie avant sa sortie dans une semaine.





Mark Meadows y explique que Donald Trump a fait un second test, antigénique qui s’est avéré négatif. Après le premier test, le 26 septembre, il a tout de même participé à un événement pour la nomination de la juge Amy Comey Barrett à la Cour suprême, où 12 participants ont été contaminés, et à une réunion publique en Pennsylvanie.