ÉTATS-UNIS : QU'EST-CE QUE LA GARDE NATIONALE, DÉPLOYÉE À LOS ANGELES PAR DONALD TRUMP FACE AUX ÉMEUTES ANTI-EXPULSIONS ?

Alors que des affrontements violents ont eu lieu entre policiers et manifestants en périphérie de Los Angeles, la Maison-Blanche a demandé le déploiement de 2.000 membres de la Garde nationale en Californie afin de contrer des émeutes anti-expulsions.







Du renfort face à une situation chaotique. Quarante-huit heures après le début d'affrontements entre policiers et manifestants à Paramount, en Californie, sur fond de protestation en réponse aux expulsions massives orchestrées par le président américain Donald Trump, la Maison-Blanche a choisi de faire appel à la Garde nationale en mobilisant 2.000 personnes appartenant à cette organisation qui vient compléter les forces armées du pays.





Plus précisément, la Garde nationale des États-Unis est apparue dès le XVIIe siècle se présentant comme une milice des colons en Amérique du Nord. Son nom lui a été attribué par une loi fédérale et elle s'est organisée sous sa forme actuelle en 1916.





«Elle comprend un élément terrestre (Army National Guard) et une composante aérienne (Air National Guard). Elle entretient des liens étroits avec les réserves des différentes Forces armées, qui relèvent des forces régulières (US Army, US Air Force)», précisait la Revue Défense Nationale dans son numéro de janvier 2016.





PRÈS DE 500.000 MEMBRES





Cet ensemble de réservistes (toutefois non liés aux réserves armées des États-Unis) peut être mobilisé par le gouvernement en cas de force majeure, qu'il s'agisse d'actions de sécurité, d'opérations militaires ou de venir en aide aux populations lors de catastrophes naturelles. À travers les États-Unis, ces renforts atteignent près de 500.000 hommes et femmes, et sont enrôlés sur la base du volontariat.









Des spécialistes?se glissent dans les rangs : ils sont agriculteurs, avocats, informaticiens, ingénieurs, professeurs… qui s’engagent à servir régulièrement dans l’année, à raison d’un week-end par mois. Beau Biden, fils de l'ancien président Joe Biden décédé d’une tumeur au cerveau en 2015, avait longuement servi en son girond, en particulier en Irak.





Par ailleurs, les membres de la Garde nationale avaient été mobilisés sur les différents théâtres d’opérations liés à lutte contre les groupes islamistes à plusieurs reprises, de l'Afghanistan à l'Irak, tout d’abord en tant que personnels de force stratégique, avant de mener des opérations à part entière sur le terrain. Mais ce fut aussi le cas après l'ouragan Katrina ou pendant l'assaut du Capitole.





Dans le contexte actuel, plusieurs personnes ont été interpellées par des membres de la police de l'immigration (ICE) pour s'être opposées à l'expulsion de sans-papiers dans cette périphérie hispanophone de Los Angeles d'où de nombreux clandestins sont renvoyés depuis déjà plusieurs semaines.