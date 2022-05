États-Unis : Qui est Salvador Ramos, l’homme qui a abattu 19 enfants dans une école ?

Salvador Ramos,Tueur

Le jeune homme de 18 ans a abattu 19 enfants et un adulte dans une école primaire. L'assaillant d'origine hispanique a été tué par la police.





Il avait les cheveux noirs, tombant sur les oreilles, un visage pâle et des yeux sombres. Salvador Ramos avait 18 ans lorsqu’il a ouvert le feu sur une école primaire, mardi 24 mai, à Uvalde, aux États-Unis, à 100 km de la frontière mexicaine. Dans l'établissement Robb, situé au 715 Old Carrizo Road, étaient présents plus de 500 enfants, majoritairement d'origine hispanique. Parmi eux, 19 sont décédés. Un membre du personnel éducatif a lui aussi perdu la vie.





«Le tireur a tué ses victimes d'une façon atroce et insensée», a condamné le gouverneur du Texas, Greg Abbott. Vers 11h30, le jeune homme s'est introduit dans plusieurs classes, tuant à bout portant des enfants à peine âgés d'une dizaine d'années ainsi que leurs professeurs. Vêtu d'un gilet paramilitaire, Salvador Ramos a, selon les enquêteurs américains, premièrement tiré sur sa grand-mère, avant de ruer dans l'école primaire. «Le suspect s'est écrasé près d'un fossé à proximité de l'établissement, dans un accident spectaculaire», révélait le sergent Estreda, en charge de l'enquête.





Inconnu des services de police et familier des armes