États-Unis : Schwarzenegger brandit l'épée de Conan contre Trump

Installé à son bureau, les drapeaux américain et californien derrière lui, Arnold Schwarzenegger s’exprime durant près de huit minutes. Sur une musique patriotique, l’ancien gouverneur républicain n’hésite pas à faire le parallèle entre les violences du Capitole et l’Autriche nazie.Né 2 ans après la Seconde Guerre mondiale, Arnold Schwarzenegger évoque son enfance et se souvient des ravages de l’idéologie nazie. Pour lui, la rhétorique utilisée par les groupes d’extrême droite et certains partisans de Donald Trump repose sur la même mécanique : « Tout a commencé par des mensonges, des mensonges et de l’intolérance ».Arnold Schwarzenegger a également adressé de vives critiques à Donald Trump. « Donald Trump est un dirigeant raté ! Il restera dans l’histoire comme le pire président ! Il a tenté un coup d’État en manipulant les gens avec des mensonges. Mais il sera bientôt aussi insignifiant qu’un vieux tweet. »L’ancien gouverneur républicain de Californie appelle également les Américains de tout bord politique à soutenir Joe Biden. Notre démocratie est comme l’acier de cette épée, a-t-il déclaré en brandissant l’épée du film Conan le Barbare : « Plus on la bat, plus elle se renforce. »