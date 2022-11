Etats-Unis: sept morts dans des violences touchant deux universités

Deux universités américaines étaient endeuillées lundi par des violences ayant fait sept morts et deux blessés, la police recherchant activement un suspect dans l'un des deux drames.





Une fusillade a fait trois morts et deux blessés dimanche soir sur le campus principal de l'Université de Virginie (UVA) à Charlottesville, dans l'est des Etats-Unis, désormais bouclé et où des hélicoptères et des policiers sont à la recherche d'un homme considéré comme "armé et dangereux".





Il s'agit d'un étudiant de l'université, suspecté d'être l'auteur de la fusillade sur le campus, a précisé le président d'UVA, Jim Ryan, dans un communiqué.





"C'est un incident traumatisant pour chacun dans notre communauté et nous avons annulé les cours pour aujourd'hui", a ajouté M. Ryan, indiquant qu'un soutien psychologique serait proposé aux étudiants.





Le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a indiqué que les services de sécurité de l'université se coordonnaient avec les autorités locales et la police de cet Etat.





"Veuillez vous confiner pendant que les autorités travaillent à localiser le suspect", a-t-il recommandé sur Twitter.





Un second drame a touché l'Université de l'Idaho, dans l'Etat éponyme de l'ouest du pays, où la police a annoncé enquêter après la découverte, dans une maison près du campus, des corps de quatre étudiants, apparemment "victimes d'homicide".





Des agents "ont découvert à leur arrivée quatre individus décédés", a indiqué la police dans un communiqué.





"C'est avec une grande tristesse que je partage avec vous l'information dont l'université a été notifiée aujourd'hui sur la mort de quatre étudiants de l'Université de l'Idaho qui vivaient hors du campus et auraient été victimes d'homicide", a déclaré le président de cet établissement, Scott Green, dans un autre communiqué.





La police considère que la situation ne présente pas de "menace directe", a-t-il ajouté.





L'université Oakland, près de Detroit, dans le Michigan (nord des Etats-Unis), demandait par ailleurs lundi matin à ses étudiants et personnels de ne pas se rendre sur son campus, où "la police continue de rechercher deux suspects armés" repérés tôt dans la matinée.





Les fusillades en milieu scolaire sont courantes aux Etats-Unis, et relancent chaque fois le débat sur un meilleur encadrement des armes à feu.





En avril 2007, une telle tragédie avait déjà frappé la Virginie: un étudiant déséquilibré avait abattu 32 personnes sur le campus de l'université Virginia Tech, à Blacksburg, avant de se suicider.