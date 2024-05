Etats-Unis : un enfant donne 1 dollar à un SDF qui est en fait millionnaire

Alors qu’il se trouvait dans un café avec son père, un Américain de 9 ans a donné un dollar à un homme qu’il prenait pour un SDF, sans savoir que ce dernier était un entrepreneur multimillionnaire.







Une anecdote émouvante et drôle. Aux États-Unis, un enfant de 9 ans qui accompagnait son père dans un café a souhaité faire une bonne action en donnant son unique dollar à un monsieur qu’il pensait être SDF, raconte la chaîne locale WBRZ.





Mais les apparences sont trompeuses : le monsieur vêtu d’une tenue débraillée, coiffé d’une coupe mulet et à l’air fatigué n’était pas un sans-abri, mais en fait un chef d’entreprise multimillionnaire.

Ce dernier venait d’être réveillé par l’alarme incendie de son immeuble. Il s’était habillé à la hâte et, constatant qu'il n'y avait pas de feu, avait alors décidé à sortir de son bâtiment pour aller prendre un café. Arrivé devant l'établissement, il s'est récueilli un instant pour faire une prière, comme il le fait chaque matin. C'est alors que l'enfant lui a tendu son billet d'un dollar.





Interrogé par la chaîne locale, le petit garçon a expliqué qu’il avait reçu ce dollar comme récompense après une bonne note à un contrôle, et qu’il avait en tête de le donner à un sans-abri, dès qu’il en croiserait un.





L’homme d’affaires, nommé Matthew Busbice, a naturellement refusé le billet du jeune et généreux donateur, et a tenu à offrir un café supplémentaire au père de l’enfant et à régler l’intégralité de la note.