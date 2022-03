Etats-Unis : Un enfant tue accidentellement sa mère avec une arme à feu

dejah-bennet

Un enfant de trois ans a tué sa mère en jouant avec une arme à feu près de Chicago. La mère de 22 ans, qui a reçu une balle dans la nuque, est morte à l’hôpital. Le père de l’enfant a été placé en détention.





Un jeune américain de trois ans a tué sa mère en jouant avec une arme à feu. Le drame s’est déroulé dans la soirée du samedi 12 mars 2022, sur le parking d’un supermarché de Dolton, dans la banlieue de Chicago.





Tout s’est passé pendant que les deux parents et leur enfant étaient dans leur voiture. L’enfant étant assis sur le siège arrière de la voiture s’est retrouvé avec le pistolet de son père entre les mains pendant que ses deux parents étaient à l’avant.





Selon le témoignage du chef de la police locale, Robert Collins, le garçonnet a commencé à jouer avec l’arme et, à un moment, il a appuyé sur la gâchette. Sa mère, Daejah Bennett, 22 ans, a reçu une balle dans la nuque. Son décès a été constaté quelques instants plus tard dans un hôpital de Chicago où elle avait été transférée en urgence.





Le chef de la police locale a précisé que le père a été placé en détention, le temps de déterminer s’il possédait l’arme légalement, et s’il doit faire l’objet de poursuites.