Etats-Unis : Un fusil semi-automatique destiné aux enfants fait polémique

« Grotesque ». Les associations américaines luttant contre les violences causées par les armes à feu sont indignées depuis la commercialisation du JR-15. Ce fusil semi-automatique conçu pour les enfants a été mis sur le marché à la mi-janvier aux Etats-Unis.



C’est « la première de nombreuses armes qui aideront les adultes à faire découvrir aux enfants le sport de tir en toute sécurité », explique de son côté le fabricant WEE1 Tactical, qui salue sur son site Internet un fusil « comme l’arme de papa et maman ». Le JR-15 (pour « junior ») mesure seulement 80 cm de long et pèse moins de 1 kg. Livré avec des chargeurs de cinq ou dix cartouches de calibre 22 long rifle, il est vendu à un prix de 389 dollars (environ 340 euros)

Illustration



Une arme utilisée dans plusieurs tueries



Le modèle adulte, l’AR-15, est la version civile d’une arme de type militaire qui a été utilisée dans une série de tueries, notamment en milieu scolaire, aux Etats-Unis. Au pays de l’Oncle Sam, le droit de posséder des armes est garanti par la Constitution. Les tentatives de réguler leur vente sont souvent bloquées au Congrès américain, où le puissant lobby des armes NRA exerce une forte influence.





Le 14 décembre 2012, un jeune déséquilibré avait tué 26 personnes, dont 20 enfants, dans l’école primaire Sandy Hook à Newtown, dans le Connecticut. Cette tragédie avait profondément marqué l’opinion publique. L’AR-15 a également servi dans les fusillades de Las Vegas en 2017, la plus meurtrière de l’histoire récente du pays avec 58 morts, ou du lycée de Parkland en Floride (17 morts) en 2018.