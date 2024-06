États-Unis : un mystérieux monolithe de métal découvert dans le désert près de Las Vegas

Un monolithe de métal, couvert de miroirs, a été découvert au beau milieu du désert du Nevada lundi 17 juin par la police de Las Vegas.



Objet non identifié. Un mystérieux bloc de métal réfléchissant a été découvert par la police de Las Vegas aux États-Unis en plein milieu du désert du Nevada. Selon les forces de l'ordre, qui ont partagé leur trouvaille sur les réseaux sociaux, le monolithe se trouvait sur un sentier de randonnée près de Gass Peak, un sommet au nord de la vallée de Las Vegas.





« Nous voyons beaucoup de choses bizarres lorsque les gens partent en randonnée, comme le fait de ne pas être préparé à la météo, de ne pas apporter assez d'eau… mais regardez ça ! » a écrit la police américaine, précisant que ce sont ses équipes de sauvetage et de recherche qui ont découvert le monolithe, sans savoir comment l'objet s'était retrouvé à cet endroit-là.













Sur les photos partagées sur les réseaux sociaux, l'objet rectangle oblong se trouve en pleine nature, réfléchissant les paysages environnants avec ses surfaces miroitantes.





Une série d'apparitions mystérieuses en 2020





Ce n'est pas la première fois qu'un monolithe similaire apparaît mystérieusement aux États-Unis. Selon le média américain ABC News, un obélisque de métal était apparu dans le centre de Las Vegas en décembre 2020, sous l'auvent de la Fremont Street Experience. Un monolithe apparemment identique avait également été découvert dans une région reculée de l'Utah en novembre 2020, avant de disparaître quelques jours plus tard.





Après les États-Unis, un monolithe de métal est aussi apparu en Roumanie, avant de se volatiliser, sans que personne ne sache quelle était sa provenance. D'autres pays d'Europe avaient vu apparaître puis disparaître ce mystérieux bloc.





Ces découvertes étaient devenues virales sur Internet, beaucoup d'internautes notant des similarités avec les monolithes extraterrestres dans le classique de la science-fiction 2001, l'Odyssée de l'espace, un film de Stanley Kubrick, et un roman d'Arthur C. Clarke. Un collectif appelé « The Most Famous Artist » basé au Nouveau-Mexique avait de son côté revendiqué sa responsabilité dans la structure de l'Utah, mais pas celle des objets découverts en Europe.