États-Unis : Un Sénégalais arrêté pour violence sur des passants et un enfant

Le Sénégalais Babacar Mbaye, 34 ans, a été arrêté jeudi dernier, aux États-Unis pour avoir violenté des passants à l’angle de la 46e rue et de la 7e avenue de New-York, ont indiqué plusieurs médias, citant la police de New York.



Pis, le compatriote aurait frappé un enfant de 4 ans, avant d’être maîtrisé par la mère de la victime, rapporte la même source repris par Rewmi Quotidien.



Une vidéo montre deux femmes se précipitant devant les gradins du TKTS pour maitriser l’agresseur.



Lorsque la police s’est présentée pour arrêter Mbaye, il aurait donné un coup de pied à l’un des officiers.



Le suspect a été arrêté en 2009 pour agression, possession criminelle d’une arme et conduite en état d’ivresse et menaces.



Il a 16 condamnations antérieures pour des délits mineurs.



Mbaye, qui était en liberté surveillée pour d’autres délits, a été accusé d’agression grave, de mise en danger inconsidérée et de résistance à l’arrestation.



Le juge a ordonné son maintien en détention avec une caution en espèces de 30 000 dollars soit 17?340?132 Fcfa.