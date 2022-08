Etats-Unis : un Sénégalais établi au Brésil avait rendez-vous avec la mort à Atlanta

Mouhamadou Sow voulait une vie meilleure. Ce Sénégalais de 39 ans était établi au Brésil. Vers la fin de l’année 2021, il décide de passer aux Etats-Unis. Au bout de trois mois de route, il franchit la frontière et entre sur le sol américain. C’était au mois de février dernier. Il ne savait pas que, six mois plus tard, il rencontrerait la mort. Lundi dernier, au petit matin, dans un quartier d'Atlanta, il a été mortellement fauché près de chez lui par une automobiliste.



D’après Les Echos, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, Mouhamadou Sow revenait de son travail. Après l’accident, rapporte le journal, la conductrice a attendu sur place l’arrivée des secours. Ces derniers ont prodigué les premiers soins à la victime, qui aurait rendu l’âme au cours de son évacuation.



Un proche de la victime nommé Moussa Cissé a confié à Les Echos que l’automobiliste n’a pas été arrêtée. Sa version des faits sera consignée dans le rapport de la police, qui n’est pas encore publié.



La famille du Sénégalais suit de près cette affaire, avec l’espoir que la lumière soit faite. Elle n’écarte pas d’engager un avocat pour obtenir justice.



D’ici là, les proches de Mouhamadou Sow ont lancé une levée de fonds pour récolter les 8000 dollars (près de 5 millions de francs CFA) nécessaires pour le rapatriement de la dépouille lorsqu’elle sera disponible.