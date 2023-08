États-Unis : un taximan sénégalais retrouvé mort dans sa voiture à l’aéroport de New York

Un taximan sénégalais a été retrouvé mort dans sa voiture, mercredi dernier à l’aéroport JFK de New York. Il attendait son tour au niveau du parking. Les causes de son décès ne sont pas encore révélées.



D’après Les Échos, qui donne l’information, la victime se nomme Serigne Mamoune Mbacké. Il était âgé d’une soixantaine d’années et est originaire de Touba.



D’après Babacar Touré, un autre Sénégalais de New York, interrogé par Les Échos, Serigne Mamoune Mbacké est décédé quelques instants après avoir fait ses prières à la mosquée de l’aéroport.