Etats-Unis : une femme violée dans un train devant des passagers qui n'ont rien fait

Un train à Philadelphie. Image d'illustration.

Les Etats-Unis sont sous le choc après le viol d’une femme dans un train, sous le regard de passagers qui n’ont pas réagi. Certains auraient même filmé la scène.





Le choc aux Etats-Unis. Une femme a été violée dans un train de Philadelphie la semaine dernière, par un homme, sous le regard des passagers. L’enquête a révélé qu’aucun passager n’était intervenu pour aider la victime, certains auraient même pris leur téléphone pour filmer, rapporte la chaîne KYW-TV. «Des gens ont été témoins de cet acte et avaient leurs téléphones dans les mains», a déclaré lundi en conférence de presse Thomas Nestel III, chef de la police de la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority. «Des gens avaient leur téléphone pointé en direction de la femme qui était attaquée», a-t-il ajouté.





Les autorités ont indiqué que le viol a duré six minutes mais qu’aucun passager n’a appelé les secours. C’est un employé du train, qui n’était pas en service, qui a contacté la police. Celle-ci a répondu en quelques minutes et a mis fin à l'attaque. La police n’a pas précisé combien de personnes se trouvaient à bord de la rame mais elle a affirmé que l’attaque aurait pu être évitée si quelqu’un avait réagi pour aider la victime. «Je suis consterné par ceux qui n'ont rien fait pour aider cette femme», a déclaré le commissaire de police d'Upper Darby, Timothy Bernhardt, au «New York Times». «Quiconque était dans ce train doit se regarder dans le miroir et se demander pourquoi il n'est pas intervenu ou pourquoi il n'a pas fait quelque chose». Les passagers pourraient d’ailleurs être eux-mêmes poursuivis s’ils ont filmé l’attaque.