États-Unis : Une Sénégalaise impliquée dans un faux mariage, son mari arrêté pour vol de 15 000 dollars

Fatoumata Ndiaye, mariée au trésorier de la ville de Philadelphie aux États-Unis, est dans la tourmente.





Selon Libération, elle est impliquée dans un faux mariage. Son mari nommé Christian Dunbar aurait contracté un faux mariage pour obtenir la nationalité américaine.





Alors qu'il s'était déjà marié avec une de ses anciennes camarades d'université, Dunbar a épousé secrètement Fatoumata Ndiaye. Le mariage a été célébré en 2013 à Dakar.





Pis, son mari américain Dunbar, d'origine libérienne et trésorier de la ville de Philadelphie, a été arrêté et limogé pour avoir détourné 15 000 dollars, soit plus de 8 millions Fcfa.





L'argent a été volé à un de ses clients qui travaillait chez Wells Fargo en tant que conseiller financier.