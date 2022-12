Évadé de Saint-Gilles et arrêté près d’une boîte de nuit en Guinée: fin de cavale pour un criminel bruxellois

Évadé de Saint-Gilles et arrêté près d’une boîte de nuit en Guinée

Le Bruxellois Ibrahim Akhlal, 27 ans, a été arrêté la semaine dernière à Conakry, en Guinée. Le criminel s'était évadé de la prison de Saint-Gilles en mars 2020 avant de participer un an plus tard à l'attaque d'un fourgon blindé à Amsterdam. Depuis, il s'était réfugié sur le continent africain.





Ibrahim Akhlal un Belgo-Marocain de 27 ans, a été condamné chez nous à quatre reprises pour plusieurs attaques à main armée et a écopé au total de 21 ans de prison. En mars 2020, le criminel est parvenu à s'échapper de la prison de Saint-Gilles, où il purgeait sa peine.





L’équipe belge spécialisée dans la recherche de fugitifs (FAST - Fugitive Active Search Team) et la police judiciaire fédérale de Bruxelles ont retrouvé la trace d’Ibrahim Akhlal en Guinée. Ce dernier a été arrêté dans la nuit du 16 au 17 décembre par la police judiciaire guinéenne, la DCPJ (Direction Centrale de la Police Judiciaire), à Conakry, alors que l’intéressé se rendait en boîte de nuit. Les autorités belges ont sollicité son extradition.





Attaque d'un fourgon blindé à Amsterdam

La justice néerlandaise s’intéresse aussi tout particulièrement au Bruxellois. En cavale, il aurait aurait participé à l’attaque à main armée d’un fourgon blindé au nord d’Amsterdam.





Le 19 mai 2021, des criminels ont défoncé le portail de l’entreprise Schöne Edelmetaal à Amsterdam avec une Porsche Cayenne volée. Des hommes cagoulés et armés de fusils d'assaut ont menacé le personnel et se sont enfuis dans plusieurs voitures avec des lingots d’or et des métaux précieux d’une valeur de 12 millions d’euros.





Après une course-poursuite avec la police, au cours de laquelle des coups de feu ont été tirés et un gangster a été abattu, les criminels ont pu être interpellés. Néanmoins, trois d'entre eux ont réussi à s’échapper.





La police néerlandaise avait diffusé un avis de recherche en mars dernier. Ibrahim Akhlal avait été identifié mais les enquêteurs ignoraient où il se cachait. L'un de ses acolytes a été arrêté en Serbie en novembre.





Deux planques en Belgique

L’enquête a révélé que le gang utilisait deux planques en Belgique. Notamment un appartement dans le quartier anversois de Borgerhout, où des armes automatiques et légères, des cagoules et des gilets pare-balles ont été retrouvés. L'autre planque se situait à Zaventem. Les malfrats s’y seraient cachés durant au moins un mois.