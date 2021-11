[Vidéo] Explosif, Tacko Fall crée la sensation en G-League avec des chiffres fous

Chez les Cavaliers depuis fin septembre et sous un contrat two-way depuis la mi-octobre, Tacko Fall fait la navette entre les Cavs et leur équipe affiliée de G-League, le Cleveland Charge.



Même s’il n’a que très peu foulé les parquets NBA depuis la reprise (sept apparitions, 19 minutes en tout), Tacko marche sur la G League en ce moment. La preuve, le Sénégalais affiche des chiffres extraordinaires. Alors qu’il avait déjà lâché une perf à 23 points – 12 rebonds – 3 contres face aux Bulls de Chicago Windy City le 11 novembre dernier, le géant de 2m29 a mis la seconde ce week-end pour son grand retour dans la ligue réserve de la NBA. Les victimes ? Le Sioux Falls Skyforce, qui était tout simplement au mauvais endroit au mauvais moment.



Tacko Fall a joué le Skyforce samedi et dimanche, réalisant à chaque fois un gros chantier. Le premier match de Tacko : 22 points, 11 rebonds, 10/10 au tir en 29 minutes. Une prestation qui aurait pu être parfaite s’il n’avait pas offert six ballons à ses adversaires par excès de générosité. Ensuite, le deuxième match de Tacko : 22 points, 17 rebonds, 3 contres en 27 minutes.



Trop grand, trop fort, trop imposant. Résultat, deux victoires pour le Cleveland Charge, ce week-end, alors qu’il restait sur deux défaites consécutives avant ces performances. Vous savez comment on appelle ça dans le jargon ? Un MVP. Des stats qui pourraient bien donner une idée à J.B Bickerstaff.