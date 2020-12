Explosion du port de Beyrouth-Le Premier ministre Hassan Diab mis en examen, selon des sources

Hassan Diab, qui assure l’intérim à la tête du gouvernement libanais, et trois anciens ministres ont été mis en examen pour négligences dans le cadre de l’enquête sur l’explosion survenue le 4 août dans le port de Beyrouth, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.

Les trois autres sont l’ancien ministre des Finances Ali Hassan Khalil et les ex-ministres des Travaux publics Ghazi Zeaiter et Youssef Finianos, a-t-on précisé.

La catastrophe, que les autorités ont imputée à la dégradation de plus de 2.000 tonnes de nitrate d’ammonium stockées dans le port depuis plusieurs années, a fait plus de 200 morts et de 6.000 blessés.