Explosion nucléaire, tempête solaire : les terribles prédictions de la voyante Baba Vanga pour 2023

Les predictions de Baba Vanga pour 2023

L’année 2022 tire à sa fin. 2023 est donc à nos portes, mais quels sont les évènements qui se produiront dans cette nouvelle année ? Vangelia Pandeva Gushterova, la célèbre voyante bulgare plus connue sous le nom de Baba Vanga a fait quelques terribles prédictions. Ce sont ses adeptes qui sont chargés d’interpréter ses messages et de les transmettre au reste du monde puisque Baba Vanga n’est plus de ce monde. La voyante aveugle est morte en 1996. Ses prédictions sont prises très au sérieux parce qu’elles se réalisent parfois. Celle qu’on appelle la « Nostradamus des Balkans » a prédit la Seconde Guerre mondiale, la fin de l’ex-Union soviétique, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et la Covid-19.





Des millions d’êtres humains vont mourir





Pour 2023, il y a 5 terribles prédictions. La première concerne les armes chimiques. La voyante pense que certains pays commenceront à tester des armes chimiques sur des humains en pleine guerre. Ceci occasionnera la « mort de millions d’êtres humains » sur la planète. La deuxième prédiction de Baba Vanga est liée au nucléaire. L’explosion d’une centrale nucléaire est attendue en 2023 selon elle. La voyante aveugle annonce aussi un changement d’orbite pour la terre. Ce qui entraînerait des températures extrêmement élevées, l’augmentation des niveaux de rayonnement et une élévation dangereuse du niveau de la mer. Au rayon 4 des prédictions de Baba Vanga, il y a la tempête solaire. Nous allons vivre selon elle une tempête solaire d’une ampleur jamais vue auparavant sur la planète Terre. Ce qui pourrait détruire les communications par satellite, Internet et couper tous les réseaux électriques.





Naissances en laboratoires