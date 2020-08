Explosions au Liban : La Secrétaire générale appelle à la mobilisation de la Francophonie

La Francophonie soutien le Liban

A la suite des terribles explosions qui ont ravagé la zone portuaire de Beyrouth, Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif), appelle à participer à la mobilisation en faveur du peuple libanais, d’après un communiqué de l’organisation parvenue à Seneweb.





Ce lundi 10 août, Louise Mushikiwabo s’est adressée à l’ensemble des membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif) qui compte 88 Etats et gouvernements, pour les exhorter à la solidarité avec ce pays.





Face à une «catastrophe humaine et matérielle» qui «intervient à un moment où le Liban traverse une crise politique, économique, financière et sociale sans précédent», la secrétaire générale de l’Oif a rappelé que la fraternité et la solidarité étaient le cœur de la Francophonie et appelé la «grande famille francophone à agir, financièrement ou matériellement, pour aider cet important pays membre de la Francophonie à se relever».





Elle félicite les pays francophones qui ont déjà exprimé, à travers des actions fortes, leur solidarité avec le Liban. Elle salue, en particulier, la tenue, ce dimanche 9 août, de la Conférence internationale des donateurs qui, sur l’initiative de la France et des Nations Unies, a permis de mobiliser 252 millions d’euros pour faire face aux besoins humanitaires urgents du pays.









Louise Mushikiwabo tient à assurer l’ensemble du peuple libanais de l’engagement de la Francophonie à poursuivre sa mobilisation en soutien au relèvement de leur pays, notamment en faveur du secteur de l’éducation, durement touché par la crise.





Elle encourage les autorités libanaises à tout mettre en œuvre pour permettre le redressement du pays et rappelle l’importance, pour trouver une sortie à la crise, des réformes politiques, économiques et sociales».