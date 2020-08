Explosions au Liban: le gouvernement annonce sa démission

Le Premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé ce lundi 10 août au soir la démission de son cabinet

LIBAN - Le Premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé ce lundi 10 août au soir la démission de son cabinet, après les démissions successives de membres de son équipe sous le coup de l’explosion meurtrière du port de Beyrouth.





Quatre membres de son équipe avaient déjà démissionné depuis dimanche, à la suite de la terrible explosion du 4 août due à un énorme dépôt de nitrate d’ammonium, qui a fait au moins 160 morts et relancé la contestation populaire. ???? Au #Liban ????????, le Premier ministre #HassanDiab annonce la démission du gouvernement, six jours après la double #explosion meurtrière, qui a dévasté une partie de #Beyrouth#beirut pic.twitter.com/OwTCB6PVQm — FRANCE 24 Français (@France24_fr) August 10, 2020

Avant cette allocution, le gouvernement avait tenu une réunion lundi après-midi, au cours de laquelle “la plupart des ministres étaient en faveur d’une démission” du cabinet, a déclaré à l’AFP Vartiné Ohanian, ministre de la Jeunesse et des Sports. À l’issu de cette réunion, la vice-Première ministre et ministre de la Défense, Zeina Acar, a présenté dans la foulée sa démission du gouvernement.







La démission du gouvernement ne devrait cependant pas suffire à satisfaire le mouvement de protestation populaire qui réclame le départ de toute la classe politique.





Le gouvernement tenu pour rendu responsable





En effet, la population rend l’ensemble de la classe politique responsable de l’explosion meurtrière au port de Beyrouth et réclame son départ. Près d’une semaine après cette déflagration qui a fait au moins 160 morts, plus de 6000 blessés et détruit une partie de la capitale, les autorités accusées de corruption, de négligence et d’incompétence par la rue, n’ont toujours pas répondu à la principale question: pourquoi une énorme quantité de nitrate d’ammonium était entreposée au port, au beau milieu de la ville?





Face à l’ampleur du drame et la colère d’une population éreintée, le ministre des Finances Ghazi Wazni a annoncé sa démission alors que le gouvernement était réuni. Avant lui, la ministre de la Justice Marie-Claude Najm, la ministre de l’Information Manal Abdel Samad et le ministre de l’Environnement Damianos Kattar ont présenté leur démission.