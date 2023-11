Exposition internationale d'importation de la Chine : une 6e édition riche en couleurs

Symbole majeur de l'ouverture de la Chine au monde, l'Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE) s'est imposée au fil des ans comme une vitrine incontournable pour la promotion des entreprises du monde en Chine. La 6e édition post-pandémie de la Covid-19, qui se tient du 5 au 10 novembre 2023 au Centre national des expositions et des congrès de Shanghai, se distingue par son envergure. Les chiffres à eux seuls témoignent de la grandeur de ce rendez-vous mondial dont la cérémonie d'ouverture sera présidée par le Premier ministre chinois Li Qiang.





Ce sont 154 pays, régions et organisations internationales, avec plus de 3 400 exposants, qui sont attendus à Shanghai. 289 sur les 500 plus grandes entreprises mondiales et des entreprises leaders de l'industrie prennent part à la 6e édition. Il faut noter que 410 000 visiteurs professionnels se sont également inscrits à l'exposition. Plus de 5 700 volontaires ont été mobilisés pour offrir des services de qualité aux visiteurs et acheteurs de la 6e édition de la CIIE.





L'Exposition commerciale se tiendra cette année sur une superficie de 367 mille m2, soit une augmentation importante par rapport aux éditions précédentes. Dans les différentes zones d'expositions, acheteurs et visiteurs auront une gamme variée de choix entre les produits alimentaires et agricoles, automobiles, technologies et équipements, biens de consommation, dispositifs médicaux et soins de santé, services et commerce. La zone d'incubation de l'innovation sera l'une des attractions de cette édition dans la mesure où plusieurs projets seront présentés.





Plateforme permettant de présenter une image globale de la Chine et des opportunités qu'elle offre dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'industrie, du tourisme et des sciences humaines, l'Exposition internationale d'importation de la Chine promeut avant tout l'ouverture au monde. De l'Asie à l'Afrique en passant par l'Europe et l'Amérique, ce sont les entreprises du monde entier qui se retrouvent à Shanghai pour tisser des partenariats économiques et commerciaux.





La CIIE participe, par ailleurs, à la visibilité des actions de l'initiative "la Ceinture et la Route". A cette 6e édition, 64 pays partenaires de l'initiative "la Ceinture et la Route" participent à l'exposition nationale, et plus de 1 500 entreprises connexes seront présentes à l'exposition commerciale.





En plus de l'exposition des produits, la CIIE se veut aussi une tribune d'échanges, de discussions et de partages d'idées. C'est dans cette dynamique que le Forum économique international de Hongqiao est une partie intégrante de la CIIE. A l'occasion, 8 000 invités venus d'horizons divers vont échanger des questions inhérentes développement vert, l'économie numérique et les technologies intelligentes. Au cours dudit Forum, il sera lancé le Rapport sur l'ouverture du monde 2023 et du dernier indice d'ouverture.