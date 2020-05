Facebook refuse de supprimer les publications de Donald Trump

Donald Trump, se sentant victime d'une censure politique, a engagé une bataille contre Twitter qui a supprimé l'une de ses publications concernant les émeutes dans le Minnesota. Contrairement au réseau social à l'oiseau bleu, Facebook a décidé de ne pas masquer les messages du président américain.



Dans une publication sur son réseau social, le fondateur Mark Zuckerberg a expliqué son choix : «Je sais que beaucoup de gens nous en veulent de ne pas avoir modéré les publications du président, mais nous pensons que nous devons permettre toute expression tant qu'elle n'implique pas de risque imminent.«



Il avait déjà défendu cette prise de position sur Fox News : «Nous avons une politique différente. J'ai simplement la conviction que Facebook ne devrait pas être l'arbitre de la vérité de ce que les gens disent sur Internet«. Ce qui lui a valu d'être pointé du doigt par de nombreux internautes, estimant qu'il prenait le parti de Donald Trump.

Twitter a signalé la publication de Donald Trump pour «apologie de la violence», bien que celle-ci reste toujours visible. Le président américain avait réagi aux affrontements à Minneapolis (Minnesota) «Quand les pillages démarrent, les tirs commencent. Merci !», a-t-il publié.



Un acte qui a poussé Donald Trump a signé un décret sur les réseaux sociaux afin de limiter la protection et la latitude dont ils bénéficient dans la modération de leurs contenus.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!