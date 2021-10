Fasciné par Hitler, il préparait un massacre dans une mosquée et un lycée

Un jeune soupçonné de préparer un massacre dans une mosquée et un lycée

En Seine-Maritime, un jeune homme de 19 ans a été soupçonné de vouloir commettre une tuerie de masse dans son ancien lycée et une mosquée le jour de l’anniversaire d’Adolf Hitler. Il a été mis en examen et écroué vendredi.





Le jeune homme est fasciné par l’ultra-violence et par Adolf Hitler. Il prévoyait une tuerie de masse dans son ancien lycée et voulait faire “pire que Columbine”, une attaque qui avait fait 12 morts dans un lycée du Colorado, aux Etats-Unis, en 1999. Heureusement, les services de renseignements l'ont repéré à temps et arrêté, a révélé Le Parisien.





Il voulait réaliser ce massacre, ainsi que celui dans une mosquée, en avril prochain, le jour de l’anniversaire d’Adolf Hitler, mais aussi de la tuerie de Columbine. Il a été interpellé, puis mis en examen quatre jours plus tard pour “association de malfaiteurs terroriste criminelle” et placé en détention provisoire.





Des armes et des pensées sur Hitler

Les enquêteurs ont repéré le jeune homme car il était en contact avec une jeune femme de 18 ans de Béziers, qui a été mise en examen et écrouée début avril. Elle était soupçonnée d’avoir projeté un attentat contre une église.





Chez lui, les enquêteurs ont retrouvé plusieurs armes, des munitions, des couteaux, mais aussi 20 cahiers dans lesquels il écrivait ses pensées et faisait référence à Hitler ou Anders Breivik, l’auteur de la tuerie d’Utoya qui a fait 77 morts en Norvège en 2011.





Était-il seul?

Toujours selon le Parisien, lors de sa garde à vue il a évoqué un autre jeune homme qu’il qualifie de frère d’arme et qui était également en contact avec la jeune femme de Béziers. Les deux “frères d’armes” envisageaient un double projet de tuerie de masse.