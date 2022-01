Faute de places, Jean-Luc Mélenchon début son meeting dans la rue

Jean Luc Melechon meeting en France

Jean-Luc Mélenchon était à Bordeaux lundi soir pour son meeting. Faute de place au Théâtre Fémina, trop petit pour accueillir ses partisans, le candidat à la présidentielle les a rejoint dans la rue, peut-on découvrir sur BFMTV et TF1.





“Nous sommes dans la rue parce qu’on s’est trompé en trouvant une salle trop petite”, a déclaré Jean-Luc Mélenchon. “Le fait que vous ayez eu ce réflexe de rester quand même groupés dehors montre la connivence politique qui existe entre nous. Vous avez parfaitement compris que nous sommes en train de faire une démonstration de force”, a scandé ensuite fièrement, le leader de la France Insoumise.





3000 partisans sur place

Le parti a indiqué que 3.000 personnes étaient venues pour écouter le député, or la jauge maximale était de 1.200 places, selon TF1. “Cette salle est réservée depuis le mois de décembre et donc on a été débordé par la dynamique. On ne va pas s’en plaindre et essayer de faire mieux la prochaine fois”, explique l’organisateur du meeting et député LFI Bastien Lachaud.