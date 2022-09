Faux monnayage : un Sénégalais activement recherché au Maroc

Un Sénégalais établi à Rabat (Maroc) est activement recherché par la justice marocaine. Les Echos, qui donne l’information, ne précise pas son identité, mais souligne qu’il est cité parmi les complices d’un Congolais arrêté pour faux monnayage et trafic de documents administratifs.



Le journal renseigne que le mis en cause principal a été interpellé par la brigade judiciaire alors qu’il était en possession d’une carte d’étudiant. Il a comparu devant un juge d’instruction et est détenu à la prison d’El Arjat, près de Dar-As-Sikkah (Mint House).



Une enquête est lancée pour cerner les contours de cette affaire. En plus du Sénégalais, d’autres complices présumés du Congolais sont dans le viseur de la justice marocaine.