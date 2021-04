Femme poussée dans le métro parisien: une autre version de la vidéo fait surface

Nouvelle vidéo, métro parisien

Des images montrant une femme se faire violemment pousser par un homme dans les escaliers de la station de métro Porte de la Chapelle, à Paris, ont fait le tour des réseaux sociaux ce week-end. Une version plus longue de la vidéo a refait surface et offre un nouvel éclairage sur l’incident.





L’agression a eu lieu devant l’entrée de la station de métro Porte de la Chapelle, dans le XVIIIe arrondissement de Paris. Dans la première vidéo, on peut voir une femme s’approcher de son interlocuteur, qui fait un geste de recul avant de la pousser dans les escaliers et de prendre calmement la fuite.





Ces images ont été extraites d'une scène plus longue, qui a été publiée vendredi après-midi sur Instagram. On découvre alors que les deux individus se disputent pour un téléphone, que la femme finit par lancer au loin. L’homme perd alors son calme et la pousse dans les escaliers.





La fin de la vidéo montre la victime se faire aider par des passants avant de remonter seule les escaliers.





Arrestation

Contacté par le Huffington Post, l’auteur de la vidéo a raconté: “Quand elle a détruit et jeté le téléphone contre le bus, et qu’elle l’a frappé, il a perdu patience et l’a poussée. En même temps, il faisait semblant d’appeler la police en répétant ‘tu vas en prison ce soir’”. Selon lui, “la femme était sous l’emprise de substances”. Une version qui semble corroborer les informations de LCI, qui affirme que l’homme, qui a été arrêté, serait le dealer de la femme, qui serait toxicomane.





Après avoir dénoncé l’agression sur Twitter samedi, en partageant la version tronquée de la vidéo, la ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa a confirmé l’interpellation de l’auteur de l’agression.