Sécheresse: 10 départements ont dépassé le seuil d'alerte

Météo-France alerte en ce mois de mai: “Les précipitations sont déficitaires de près de 35% sur le pays” (voir la carte plus bas). Si bien que celui-ci devrait connaître une année 2022 de sécheresses importantes.



Résultat, actuellement, une quinzaine de départements sont touchés par la sécheresse, dont une dizaine ont déjà dépassé le seuil d’alerte: le Maine-et-Loire, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Charente, l’Ain, la Drôme, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.



Dans le Vaucluse, le déficit pluviométrique atteint même 70% depuis le début de l’année, rapporte France Bleu ce dimanche 8 mai, si bien que la préfecture a instauré des restrictions d’eau depuis le 22 avril.



“On a eu beaucoup trop d’anticyclones et donc beaucoup trop de temps calme cet hiver et pas assez de perturbations sur le pays”, explique la journaliste météo Chloé Nabédian à Francetvinfo.fr.



Et la tendance n’est pas prête à s’inverser. Selon Météo-France et La Chaîne Météo, aucune dégradation pluvieuse importante n’est prévue en France au moins jusqu’au 17 mai. Un épisode de forte chaleur pour un mois de mai est même attendu dans les prochains jours, avec des pointes à 30°C en Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur.



Le 29 avril, face au risque de sécheresse cet été, le gouvernement a annoncé que les agences de l’eau pourront dépenser 100 millions d’euros supplémentaires pour aider les filières agricoles à s’adapter au changement climatique ou créer des retenues d’eau.