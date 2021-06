Floride: le bilan passe à 11 morts dans l'effondrement d'un immeuble

Cinq jours après l'effondrement d'un immeuble à Surfside, non loin de Miami, le bilan s'est alourdi à 11 morts lundi 28 juin, les recherches se poursuivant pour retrouver 150 personnes manquantes dans les décombres.





«Ces dernières heures, les secouristes ont retrouvé une autre victime. Le nombre confirmé de morts est de 11», a annoncé Daniella Levine Cava, maire du comté de Miami-Dade, lors d'une conférence de presse en début de soirée. 150 personnes sont toujours portées disparues, parmi lesquelles des dizaines de Latino-Américains originaires d'Argentine, de Colombie, du Paraguay, du Chili et de l'Uruguay. Les opérations de secours continuent «sans relâche», «24 heures sur 24», a précisé la maire.









Des centaines de secouristes du comté de Miami-Dade, appuyés par des renforts venus de tout l'État de Floride et même d'Israël et du Mexique, s'activent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants à Surfside, dans le sud-est des États-Unis. C'est là que le bâtiment de douze étages Champlain Towers s'est effondré dans un nuage de poussière jeudi avant l'aube.









Deux grandes grues sont utilisées pour retirer prudemment les débris. Les pompiers qui travaillent dans la chaleur et l'humidité sont épaulés par des technologies de recherches par l'image et par le son pour localiser des poches d'air avec des personnes potentiellement toujours en vie, même si l'espoir s'amenuise à mesure que les jours passent. «Nous devons chercher dans un énorme amas de gravats d'une façon méthodique et stratégique», explique Maggie Castro, membre de l'unité de recherches et de secours des pompiers de Miami-Dade.