Folie meurtrière dans une crèche en Thaïlande: une fillette de 3 ans, seule rescapée du massacre

une fillette de 3 ans, seule rescapée du massacre

La fillette de 3 ans dormait quand Panya Khamrab, un ancien policier, a perpétré son massacre insensé dans une crèche du nord de la Thaïlande. Elle est l’unique rescapée de cette expédition sanglante sans précédent.





Ce 6 octobre vers midi, Panya Khamrab, un ancien policier de 34 ans, récemment licencié de son poste, entre armé d’un fusil, d’un pistolet et d’un couteau dans une crèche de Uhai Sawan, dans le district rural de Na Klang, au nord du pays.