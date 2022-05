Fortes pluies au Brésil : au moins 79 morts et 56 disparus

Les fortes pluies qui s’abattent dans le nord-est du Brésil depuis mardi, sur la région de Recife, ont fait au moins 79 morts, a annoncé ce dimanche le gouvernement. 56 personnes sont d'ores et déjà portées disparues.



Au moins 79 personnes sont mortes à la suite de pluies torrentielles qui touchent la région de Recife, capitale du Pernambouc, depuis mardi, a précisé le gouvernement du Brésil.



Lors d'une accalmie, quelque 1.200 hommes, disposant d'hélicoptères et de bateaux, ont repris dans la matinée de dimanche la recherche des disparus et des personnes isolées.





La tempête a provoqué des glissements de terrain sur les flancs des collines, le débordement des rivières et de grands torrents de boue qui ont tout emporté sur leur passage.