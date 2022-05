FRANCE : À 70 ans, Mélenchon ne sera "vraisemblablement" pas candidat aux législatives

Jean-Luc Mélenchon n'envisage pas d'être lui-même candidat aux législatives des 12 et 19 juin, a indiqué vendredi sur France 2 l'ancien candidat LFI à la présidentielle, artisan d'un accord électoral entre LFI, le PS, EELV et le PCF.



????? L'accord conclu entre LFI, EELV, et PS et le PCF est "un réflexe de rassemblement face à un épisode annoncée de maltraitance sociale aggravée", déclare @JLMelenchon au #JT20H de @France2tv pic.twitter.com/QpxXmR5Q57 — Info France 2 (@infofrance2) May 6, 2022

"Ce n’est pas nécessaire", a justifié le leader de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes). Jean-Luc Mélenchon estime notamment que les sept millions de voix engrangées au 1er tour de la présidentielle.